إعداد: بداح العنزي

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قال عضو المجلس البلدي السابق م.علي الموسى ان قضية دعم الشباب وتشجيعه تعتبر من أولويات السلطتين وكذلك المجلس البلدي، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المشاريع الصغيرة نجحت خلال الفترة الماضية.

وأضاف م.الموسى، في تصريح صحافي، أن جميع الدول أصبحت تهتم بالشباب باعتبارهم فئة مبدعة يجب دعمها وتشجيعها وتسهيل إجراءات إنجاز مشاريعها، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الشباب الوطني استطاع رفع اسم الكويت عاليا سواء على المستوى التعليمي أو الفني أو الرياضي أو غيرها من المجالات.

وأضاف أن الشباب لديهم طاقة كبيرة من الإبداع، وهو ما يفترض أن تتم الاستفادة منه من خلال تسهيل إجراءات أعمالهم التي تحتاج إلى الدعم المعنوي والمادي من الجهات المعنية في البلاد.

وأوضح أن هناك مجالات عديدة استطاع الشباب الابتكار فيها والمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والتي تعمل الحكومة على تنامي هذه المشاريع والاستفادة منها في ظل تناميها وانتشارها في جميع دول العالم سواء كانت حرفية أو منشآت صغيرة، متمنيا سرعة إقرار القوانين واللوائح التي تعمل على تسهيل إجراءات هذه المشاريع الشبابية وتسويقها باعتبارها واجبا وطنيا.

ودعا م.الموسى إلى ضرورة تخصيص موقع لإنشاء مقر دائم للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدوره المهم في تسهيل إجراءات المشاريع الشبابية على أن يتم تجهيزه بالقطاعات المختلفة ومن ضمنها صالة عرض وأخرى للمناسبات.