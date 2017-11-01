إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن استمرار قسم إزالة المخالفات في الجهراء بحملته على المجمعات التجارية للحد من ظاهر الأكشاك غير المرخصة، وذلك ضمن حملة #بتعاونكم_نجملها.

وفي هذا السياق، أكد مدير محافظة فرع بلدية الجهراء م.محمد العرادي ان قسم إزلة المخالفات مستمر في رصد ومخالفة الأكشاك غير المرخصة من قبل البلدية والتي تفتقد الرخص الصحية والمواصفات التي تنص عليها قوانين البلدية، وفي هذا المنطلق قام قسم إزالة المخالفات بإغلاق الأكشاك غير المرخصة.

بدوره، أكد رئيس قسم إزالة المخالفات سليمان الغيص ان مفتشي القسم قاموا بدورهم الرقابي لحرصهم على صحة المستهلك، حيث أسفرت الحملة عن إغلاق 8 أكشاك غير مرخصة من قبل البلدية.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية الى عدم التردد في الاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.