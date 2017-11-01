إعداد: بداح العنزي
b.alenzi@alanba.com.kw
تبحث اللجنة المؤقتة للقيام بأعمال المجلس البلدي خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة محمد بوشهري طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية توسعة مشروع كبد لتربية الأغنام والماشية.
وقال الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي إن جدول الأعمال يتضمن المعاملات التالية:
الكتاب المقدم من نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح بشأن دمج الأرض المجاورة الى مبنى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الجديد.
اعتراض أهالي منطقة سلوى بالقطعة رقم 12 على إقامة جسر مشاة مقابل شاطئ انجفة.
الشكوى المقدمة من أهالي منطقة العدان قطعة رقم 2 بشأن إلغاء الطريق المؤدي الى الحديقة.
طلب وزارة الشؤون تخصيص موقع فرع دكاكين بمنطقة مركز ضاحية القصر قطعة 3 بمحافظة الجهراء.
تثبيت مساحة مجمع العيون لجمعية النسيم التعاونية بضاحية العيون.
طلب الموافقة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على إقامة نصب تذكارية لمشروع تطوير بوابة الشامية على طريق الدائري الأول بمدينة الكويت.
طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الموافقة التنظيمية لموقع مركز تدريب لمربي الأغنام والماعز بمشروع كبد لتربية الأغنام والأبقار قطعة 11 بمنطقة كبد بمحافظة الجهراء.
طلب إجراء بعض التعديلات على قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب2013/11/184) المتخذ بتاريخ 2013/9/26 الخاص بمشروع العاصمة بالقطعة 3 بمنطقة المرقاب داخل المدينة.
طلب مجموعة من أهالي منطقة غرب الصليبخات استحداث ممر لهواة المشي (ممشى) حول المنطقة.
التصاريح المؤقتة للجمعيات الاستهلاكية بمنطقة عمل جمعية العبدلي الزراعية.
كتاب وزارة التربية تغيير استعمال القسيمة رقم 31 منطقة السالمية قطعة رقم 215 من استثماري الى مدرسة خاصة.
تخصيص مدينة الحجاج الواقعة بمنطقة الجهراء للجيش الكويتي.
طلب وزارة الاشغال العامة تعديل مساحات مباني محطات التحويل الثانوية التي تخدم جسر الشيخ جابر الأحمد.
طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار للكيبلات الأرضية جهد 132 ك ف بعرض 7 أمتار لتغذية محطة التحويل الرئيسية لمستشفى الجهراء (W) في منطقة الجهراء.