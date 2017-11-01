إعداد: بداح العنزي

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أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة سعد الخرينج أن الحملات الميدانية التي شنتها مراقبة إشغالات الطرق على المحلات بمنطقة جليب الشيوخ والفروانية أسفرت عن تحرير 22 مخالفة استغلال مساحة، مشيرا إلى أن الحملات التفتيشية على المحلات مستمرة على تجاوزات المحلات المتمثلة في إشغال الطريق سواء على مستوى استغلال المساحة استغلالا تجاريا من دون ترخيص أو ركن السيارات المهملة في الشوارع والساحات بالمحافظة بهدف الحد من الظاهرة التي تشكل تعديا صريحا على أملاك الدولة.

وتابع الخرينج أن قسم متابعة الباعة المتجولين قام بتنفيذ حملة ميدانية بمساندة أمنية على عدد من الأسواق العشوائية بمنطقة الجليب أسفرت عن تحرير 12 مخالفة بائع متجول ورفع 3 عربات بيع مثلجات ومصادرة 76 م3 من المواد السكراب والملابس المستعملة والخضراوات.

وأكد الخرينج أن الهدف من هذه الحملات تطهير مختلف المناطق التي تخضع لمسؤولية المحافظة من جميع الظواهر السلبية التي تشكل تعديا صريحا على الممتلكات العامة للدولة أو المتمثلة في مخالفات قانون النظافة العامة وإشغالات الطرق.