إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة حولي بحملة على المطاعم والمحلات بمنطقة حولي تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة «#بتعاونكم_نجملها».

وقال رئيس فريق الطوارئ بالوكالة حبيب فاضل إن الجولات مستمرة خلال الفترتين الصباحية والمسائية للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات الاشتراطات وقوانين البلدية، مشددا على عدم التهاون في تطبيق القانون، لافتا إلى أن الحملة أسفرت عن إغلاق محلين وتحرير 62 مخالفة، منها تداول الأغذية قبل الحصول على شهادة صحية، تشغيل العامل دون شهادة صحية، تشغيل المحل من دون ترخيص صحي من قبل البلدية، البيع من دون تصريح من قبل البلدية، إنذار سيارات مهملة في الطرق والميادين، فتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية، تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، عدم الالتزام بقواعد النظافة العامة، تداول مواد غذائية تالفة، إنذار تعد على أملاك الدولة.