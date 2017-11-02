إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

كشفت إدارة العلاقات العامة عن قيــام قـــسم إزالة المخالـــفات بفرع بلدية محافظة الجهراء بحملة على المحلات التجارية المتعدية على أملاك الدولة واستغلال المساحات غير المرخصة ضمن حملة «#بتعاونكم_نجملها».

وفي هذا السياق أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات سليمان الغيص أن مفتشي القسم قاموا بحملة على المحلات التجارية وأسفرت عن إزالة 10 أسوار حديدية وخرسانية إلى جانب تعديين تمت إزالتهما من قبل أصحاب المحلات.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية الى عدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.