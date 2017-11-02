إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

قدمت جامعة الكويت طلبا لانشاء جسر علوي فوق الدائري الرابع للربط بين مباني مركز العلوم الطبية بالجابرية ومبنى كلية الصحة العامة بحولي.

وقال القائم بأعمال الامين العام بجامعة الكويت د.آدم الملا في كتابه الى المجلس البلدي الذي تمت احالته الى الجهاز التنفيذي بالبلدية لاعداد تقرير مفصل للجنة المؤقتة باختصاصات المجلس البلدي: نود احاطتكم علما بأنه جار العمل على تصميم واعادة تأهيل مدرسة حفصة بحولي لتكون مقرا لكلية الصحة العامة المستحدثة لجامعة الكويت، ونظرا لأن الموقع يخدم عددا كبيرا من اعضاء هيئة التدريس والطلبة ولتسهيل التنقل وتسهيل حركة المشاة وجعلها اكثر امانا بين الموقعين عبر الطريق الدائري الرابع وللتغلب على مشكلة قلة مواقف السيارات في موقع حولي وايضا الزحام الشديد المحيط بمنطقة حولي، ونظرا لعدم توفر مدخل مباشر من خلال الطريق الدائري الرابع، لذا فإن جامعة الكويت تقترح ان يتم انشاء جسر مشاة علوي مكيف رابط بين مركز العلوم الطبية وكلية الصحة العامة يشتمل على المواصفات التالية:

1 ـ ان يكون الجسر منشأ خرسانيا او معدنيا معلقا يربط بين موقع الجامعة بالجابرية وموقع كلية الصحة بحولي.

2 ـ مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة من تصميم المداخل والمخارج.

3 ـ توفير مصاعد للربط بين الدور الارضي ومستوى الجسر.

4 ـ مراعاة متطلبات الادارة العامة للاطفاء.

5 ـ تزويد الجسر بنظام تكييف مناسب مع مراعاة تركيب حوائط زجاجية عاكسة للحرارة.

6 ـ مراعاة التناسق المعماري العام لتصميم الجسر مع الموقع.

7 ـ سهولة الربط بين مدخل كلية الصحة العامة والجهة المقابلة ناحية مركز العلوم الطبية.

بناء على ما سبق، يرجى التكرم بتسهيل الحصول على الموافقات اللازمة لانشاء الجسر المشار اليه على ان يتم التنفيذ من خلال الجهات المعنية بعد استيفاء الموافقات التنظيمية والفنية اللازمة.