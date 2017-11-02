إعداد: بداح العنزي
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ذكرت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة أمس إن قيمة المعاملات التي أنجزتها خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت نحو 30.5 ألف دينار.
وقال مدير الإدارة فهد الشعلة في تصريح صحافي إن «نزع الملكية» أصدرت التقرير الإحصائي لشهر أكتوبر المنصرم متضمنا المعاملات الصادرة والواردة.
وأوضح الشعلة أن المعاملات الصادرة للأفراد والمؤسسات بلغت خلال أكتوبر الماضي 960 معاملة و135 كتابا صادرا للوزارات والجهات الحكومية في حين بلغ إجمالي المعاملات الصادرة والواردة في الشهر ذاته 1174 معاملة.
يذكر أن إدارة نزع الملكية تعمل على نزع ملكية العقارات والأراضي والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة بناء على قرارات صادرة عن مجلس الوزراء والمجلس البلدي وتحديد المخصصات المالية للتعويضات المقررة.