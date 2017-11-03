إعداد: بداح العنزي

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أقرت اللجنة المؤقتة للقيام بأعمال المجلس البلدي مساء امس الاول خلال اجتماعها برئاسة م.محمد بوشهري طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن توسعة مشروع كبد لتربية الأغنام والماشية باستحداث 4 قطع جديدة.

وقال أمين عام المجلس البلدي يوسف الصقعبي ان الرأي الفني تضمن التالي: الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتوسعة مشروع كبد لتربية الأغنام والماشية، وذلك باستحداث القطع 14 و15 و16 و17 حسب المخطط المرفق شريطة الالتزام بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة.

وأضاف الصقعبي انه تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن دمج الطرق الداخلية لموقع مركز تدريب مربي الأغنام والماعز بمشروع كبد لتربية الأغنام والأبقار قطعة 11 بمنطقة كبد، حيث تضمن الرأي الفني التالي: الموافقة على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تعديل البند 3 من قرار المجلس البلدي رقم ل.ق.م.ب/122/10/2013 بتاريخ 24/9/2013 وذلك الى الآتي: دمج الطرق الداخلية على شكل حرف T والبالغ مساحتها «40×120م=4800م2» + «20×100م=2000م2» = 6800م2 لتصبح المساحة الإجمالية لموقع مركز تدريب لمربي الأغنام والماعز 26800م2، وذلك لموقع مركز تدريب الأغنام والماعز بمشروع تربية الأغنام بالقطعة 11 بمنطقة كبد.

وبين ان اللجنة وافقت على طلب إقامة نصب تذكاري لمشروع تطوير بوابة الشامية على طريق الدائري الأول، وكذلك وافقت على طلب مجموعة من أهالي منطقة غرب الصليبخات استحداث ممر مشاة حول المنطقة.

كما تمت الموافقة على كتاب وزارة التربية تغيير استعمال قسيمة في منطقة السالمية قطعة 215 من استثماري الى مدرسة خاصة.

وذكر انه تمت الموافقة على طلب تخصيص مدينة الحجاج بمنطقة الجهراء للجيش الكويتي.

كما تمت الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار كيبلات ارضية جهد 132ل.ف بعرض 7 أمتار لتغذية محطة التحويل الرئيسية لمستشفى الجهراء ضمن منطقة الجهراء، كما تمت الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة تعديل مساحات مباني محطة التحويل الثانوية التي تخدم جسر الشيخ جابر الأحمد.

وأضاف الصقعبي انه تمت الموافقة على طلب وزارة الشؤون تخصيص صالة ألعاب لتصبح فرعين (جملة ولوازم عائلة) بمنطقة المنصورية قطعة 2.

وذكر ان اللجنة رفضت التصريح المؤقت للجمعيات الاستهلاكية بمنطقة عمل جمعية العبدلي الزراعية.