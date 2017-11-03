إعداد: بداح العنزي

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نظمت إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في بلدية الفروانية ممثلة في مراقبة الأغذية والأسواق حملة تفتيشية على المحلات بمنطقة الجليب، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة #بتعاونكم_نجملها، مشيرة إلى ان تلك الحملة أسفرت عن تحرير 15 مخالفة.

وأوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة ناصر الرشيدي، أن الحملة التي قامت بها المفتشات بمراقبة الأغذية والأسواق على عدد من المحلات والمطاعم بمنطقة الجليب أسفرت عن تحرير مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، تحرير مخالفة عدم الالتزام بالزي الرسمي، ومخالفة لعدم الالتزام بقواعد النظافة، و6 مخالفات تشغيل عاملين قبل الحصول على شهادة صحية، وتحرير مخالفات العمل قبل الحصول على شهادة صحية.

وشدد الرشيدي على القائمين على مراكز بيع المواد الغذائية في التقيد بالاشتراطات الصحية التي تضمنتها لائحة الأغذية، مشيرا إلى ان المفتشين والمفتشات التابعين للإدارة سيتصدون للتجاوزات والمخالفات باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك من خلال حملاتهم التفتيشية المتواصلة لضمان سلامة المواد الغذائية التي تقدم للجمهور، لافتا إلى ان الحملات التفتيشية ستتواصل وستشمل كل منافذ بيع وتداول المواد الغذائية للتأكد من التزام أصحابها بقوانين وأنظمة البلدية ومدى استيفاء مؤسساتهم الغذائية والعاملين فيها للاشتراطات الصحية.