إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام النوبة (أ) من فريق طوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بحملة على المحافظة، وذلك تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «#بتعاونكم_نجملها»‪.

وفي هذا الصدد أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ناصر الهاجري أن الحملة أسفرت عن تحرير 3 مخالفات تنوعت ما بين إعلان استدلالي، وإقامة أبراج اتصالات على سطح المبنى، وتم توجيه 29 إنذارا تنوعت ما بين إنذارات سلامة وأغذية ونظافة عامة، وتمت إزالة 65 إعلانا مخالفا بمختلف الأحجام، كما تم توجيه 3 تنبيهات سلامة لأنظمة السلامة وغلق محل بناء على قرار 44/2017.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية الى عدم التردد في الاتصال على الخط الساخن 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.