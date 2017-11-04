بداح العنزي

كشفت ادارة العلاقات العامة في البلدية عن الاحصائية الشهرية لشهر اكتوبر الخاصة لادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الاحمدي حيث تم ايصال التيار الكهربائي لعدد 140 منزلا.

وفي هذا السياق، أوضح مدير ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية خالد الهاجري انه تم انجاز 709 معاملات اشتملت على 140 ايصال التيار الكهربائي للسكن الخاص، 13 تقوية التيار الكهربائي للسكن الخاص، 190 تعهد اشراف مكتب هندسي للسكن الخاص والاستثماري، 110 انهاء اشراف مكتب هندسي للسكن الخاص، 172 معاملة تحديد الاوصاف للسكن الخاص والاستثماري والتجاري، 7 كتب الادارة القانونية، 11 قطع التيار الكهربائي لسكن العزاب، شهادة لمن يهمه الامر، 5 كتب ادارة المساحة، 21 ملصق تمهيد الإزالة، 15 مخالفة تخص البناء، 22 شكاوى، ومعاملة لبنك التسليف والادخار.

كما دعت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت المواطنين والمقيمين في حال وجود اي استفسار او شكوى تتعلق بامور البناء والترميم والهدم الى التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية @kuwmun.