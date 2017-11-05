استخراج رخصة البناء خلال ساعات معدودة

إعداد: بداح العنزي

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أعرب مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي عن سعادته بتحسن ترتيب الكويت في بيئة الأعمال الدولية والذي كان لبلدية الكويت دور فاعل في سبيله، مؤكدا ان هذه النقلة مبشرة وجاءت لتتوج جهودا حقيقية بذلت من أجل بلوغ هذا الهدف.

وقال المنفوحي في تصريح صحافي: جاء التقرير السنوي الأخير والذي يصدر عن البنك الدولي منصفا للكويت ومؤكدا على أن هناك جهودا بذلت من قبل العديد من مؤسسات الدولة في سبيل تحسن الأداء الحكومي ومن بين هذه الجهات البلدية التي تعد العضو الرئيسي في اللجنة الحكومية التي تعمل من أجل تحسين بيئة الأعمال في البلاد، ونحن في البلدية سعداء بأن يشير التقرير الى تحسن ترتيب الكويت على صعيد استخراج رخص البناء الهندسية من 144 الي 129 حيث تعتبر رخص البناء احد المعايير الاحد عشر التي تقيم بموجبها بيئة الأعمال في أي دولة.

وتابع: ونحن وان كنا نعي تماما أن الكويت بما تملك من امكانات تستحق ترتيبا أفضل من هذا فاننا نؤكد أن ما تحقق ما هو الا مجرد بداية ولم يعكس سوى ملامح لنتائج خطتنا الطموحة التي نفذناها في البلدية ولم يتسن للتقرير تقييم نتائجها بالكامل وذلك على صعيد استخراج رخص البناء الهندسية التي بتنا الأسرع في استخراجها خلال ساعات معدودة بعد أن كان استخراج الرخصة يستغرق شهورا عديدة ونحن على يقين تام بأن التقرير الدولي المقبل سوف يعكس هذه الحقيقة وينصفنا أكثر ولسوف نستمر في التطوير ولن نتراجع قناعة منا بأن الكويت تستحق الأفضل، بوركت كل الجهود التي تبذل في سبيل مصلحة الوطن وكل التقدير لكل يد أسهمت في التأكيد على أننا قادرون على تغيير واقع لا نرضاه للكويت.