إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة عن التقرير الإحصائي الشهري لإدارة السلامة التابعة لفرع بلدية حولي، حيث قامت بإنجاز 497 معاملة.

وفي هذا الصدد بين مدير إدارة السلامة م.نواف العتيبي أنه بلغ إجمالي عدد المعاملات التي تم إنجازها خلال شهر أكتوبر الماضي 497 معاملة برسوم قدرت بـ 960 دينارا، حيث اشتملت على استخراج 60 رخصة تنوعت ما بين رخص سلامة ورخص قطوعات الطرق ورخص تشوين للسكن الحكومي والاستثماري والخاص، إلى جانب استخراج 94 شهادة نظافة الموقع، إلى جانب تسلم 41 كفالة مصرفية للسكن الخاص والسكن الاستثماري بالإضافة إلى الانتهاء من 85 تقريرا متنوعا ما بين تقارير خاصة بالحوادث وتقارير ميدانية.

وأوضح أن عدد الكفالات التي تم الإفراج عنها بلغ عددها 36 كفالة، كما أن التعهدات التي تم تحريرها قد بلغت 108 تعهدات، وإنهاء معاملة كتب خاصة بأملاك الدولة إلى جانب استخراج 53 أمر عمل، وقد تم تسلم 11 شكوى تخص المواطنين.