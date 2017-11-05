إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الجهراء بحملة على المطاعم بالمحافظة ضمن فعاليات حملة «#بتعاونكم_نجملها».

وفي هذا السياق أكد رئيس قسم إزالة المخالفات بالجهراء سليمان الغيص، أن مفتشي القسم قاموا بحملة على المطاعم لتشديد الرقابة عليهم وللحفاظ على سلامة المستهلك، وأسفرت الحملة عن إغلاق مطعم لوجود حشرات، إلى جانب تحرير 17 مخالفة أغذية اشتملت على عدم الالتزام بقواعد النظافة والعمل بشهادة صحية منتهية.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية، الى عدم التردد في الاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.