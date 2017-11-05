

أكد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي محمد الجبري اليوم ان رفع اداء الادارة القانونية في بلدية الكويت من اهم اولويات الوزارة.

وقال الجبري في كلمة خلال افتتاح مبنى ادارة التحقيقات بوزارة (البلدية) ان الوزارة تعمل على رفع اداء الادارة القانونية لتكون مناظرة لادارة الفتوى والتشريع وفق مواد قانون البلدية رقم (33/2016).

وأضاف ان الادارة القانونية في بلدية الكويت ذات اهمية قصوى "فهي خط الدفاع الاول للحفاظ على خزانة الدولة" موضحا انه خلال العام الحالي صدرت العديد من الاحكام لصالح البلدية.

وبين أنه تم تنفيذ العديد من تلك الاحكام والتي تجاوزت 20 مليون دينار كويتي (نحو 66 مليون دولار امريكي) مع تلافي العديد من ملاحظات ديوان المحاسبة اضافة الى احالات للنيابة العامة في عدد من شبهات تمس المال العام.

وأشار الى انه سبق واعلنت الوزارة اطلاق خمسة مشاريع الكترونية لتطوير الادارة القانونية بما يواكب التطور السريع في آلية العمل مضيفا ان "انجاز مبنى الادارة القانونية جاء مكملا لهذه المنظومة المتطورة".

من جانبه أعرب المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي في كلمة مماثلة عن شكره لوزير البلدية على دعمه وتوجيهاته ومساهمته في التغلب على العديد من العوائق والصعاب التي واجهت انجاز مبنى الادارة القانونية.

وأفاد المنفوحي ان "الادارة القانونية ببلدية الكويت هي خط الدفاع الاول للبلدية وهي من قامت بحفظ املاك الدولة والجميع يشهد لكفاءتها وجهدها وحرصها على المال العام".

وأكد ان للادارة القانونية مواقف عديدة في الذود عن المال العام لافتا إلى الانجازات التي تمت في الاونة الاخيرة وتحصيل الادارة لاموال الدولة.