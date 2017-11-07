إعداد: بداح العنزي

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اقرت البلدية تخصيص موقع بمساحة 25000م2 لاقامة مركز التوحد ضمن محافظة الجهراء.

وقال مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي في كتابه: تطلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع بمساحة 25000م2 تقريبا لاقامة مركز توحد، وتم اقتراح الموقع ضمن محافظة الجهراء بمساحة 25000م2 تقريبا.

وتم عرض الموضوع على اللجنة في اجتماعها رقم 18/2016 وافادت بموافقتها شريطة اخذ موافقة المخطط الهيكلي ومراقبة الطرق والخدمات والمرافق ثم عرض الموضوع على المجلس البلدي.

وافادت ادارة المخطط الهيكلي بأنه بدراسة الموقع المقترح تبين عدم تعارضه مع دراسات الادارة الحالية مع ضرورة توفير مواقف السيارات اللازمة لخدمة الموقع.

وافادت مراقبة الطرق بموجب مذكرتهم انه لا مانع لديهم من تخصيص الموقع وبمساحة 25000م2 لاقامة مركز التوحد ضمن محافظة الجهراء على ان يحتوي الموقع ضمن حدوده مواقف السيارات اللازمة شريطة اخذ موافقة وزارات الخدمات على الموقع وشبكة الطرق المحيطة به.

كذلك لا مانع لدينا تنظيميا من الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع بمساحة 25000م2 تقريبا لاقامة مركز التوحد ضمن محافظة الجهراء بمنطقة سعد العبدالله شريطة ما يلي:

1 ـ ان يحتوي الموقع ضمن حدوده على مواقف السيارات اللازمة.

2 ـ الالتزام بما جاء بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معهم قبل التنفيذ.