إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الجهراء خلال اكتوبر الماضي والتي أسفرت عن إصدار وإنهاء 397 معاملة.

وفي هذا السياق، أوضح مدير ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية أحمد العنزي أنه تم اصدار 397 معاملة، حيث اشتملت على 77 معاملة شهادة تحديد أوصاف و56 معاملة ايصال تيار كهربائي، الى جانب الكشف على 33 عقارا واستخراج 18 معاملة تسلم حدود و18 معاملة توكيل مقاول، بالإضافة الى استقبال 102 معاملة استفسار و20 معاملة إثبات حالة، 8 معاملات إنهاء اشراف و9 تعهدات إشراف وتم توجيه انذار هندسي واستقبال 5 شكاوى هندسية.