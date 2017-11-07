إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن الإحصائية الأسبوعية لإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة الأحمدي، حيث تم انجاز 235 معاملة للمواطنين.

وفي هذا السياق، اوضح مدير ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية خالد الهاجري ان الإحصائية من خلال المعاملات جاءت بـ 69 شهادة أوصاف للسكن الخاص، و7 شهادات أوصاف للسكن الاستثماري، و58 إيصال التيار الكهربائي للسكن الخاص والاستثماري، و2 تقوية التيار الكهربائي للسكن الخاص، و17 تعهد إشراف، و41 إنهاء إشراف، و7 طلبات ترخيص إلغاء اشراف، و15 اشغال، و7 طلبات ترخيص، و5 طلبات اضافة، وترخيص حضانة، و4 تراخيص صناعية.