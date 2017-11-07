ضرورة الالتزام باشتراطات «الطيران المدني» وتوفير مواقف للسيارات في مبنى البلدية





إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أنه جار العمل على تنفيذ مشروع طريق الدائري 6.5 السريع.

وقال المنفوحي في كتابه: بالإشارة الى الموضوع بخصوص الكتاب المقدم من وزارة الأشغال العامة بشأن تنفيذ الطريق الدائري 6.5 السريع وبشأن طلب لجنة محافظة الفروانية في اجتماعها رقم 2017/05 المنعقد بتاريخ 2017/8/3 والذي أفاد بتحديث الرد. يرجى العلم بأن كتاب وزارة الأشغال العامة قد أفاد بما يأتي:

بالإشارة الى اجتماع لجنة الفروانية التابع للمجلس البلدي رقم 2017/03 المنعقد بتاريخ 2017/5/25 وإلى ما تمت مناقشته بشأن الاتفاقية الاستشارية رقم (أ هـ/ط/158) دراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ طريق الدائري 6.5 السريع، بشأن كتاب وزارة التربية بشأن الموافقة على الاستقطاعات المطلوبة للمشروع.

وان قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف 2012/20/8/7) بتاريخ 2012/12/31 بشأن الموافقة على المشروع.

ختاما، فإنه جار العمل على تنفيذ المشروع في الوقت الحالي.

من جانب آخر، أشار م.المنفوحي الى موافقة البلدية على زيادة ارتفاع موقع مبنى بلدية محافظة الأحمدي، ليكون متعدد الطوابق.

وقال م.المنفوحي: موقع فرع بلدية محافظة الأحمدي مخصص بموجب قراري المجلس البلدي رقم (م ب/ل د2015/17/237/7) المتخذ بتاريخ 2015/11/16، ورقم (م ب/ل د4/ 2013/7/162) المتخذ بتاريخ 2013/4/15 وبمساحة 23250م2 شريطة توفير مواقف للسيارات ضمن الموقع، والالتزام بردود وزارات الخدمات، وإلغاء ما يخالف ذلك من قرارات في هذا الشأن.

القطعة التنظيمية الواقع ضمنها الموقع المخصص لفرع بلدية الأحمدي يحدها استعمالات صناعية وسكن خاص.

كتاب كل من نائب المدير العام لقطاع المشاريع، ومكتب الخبراء للاستشارات الهندسية تضمنت الافادة بأنه حسب المتطلبات الفنية لمشروع تصميم وإشراف وتنفيذ مبنى فرع بلدية محافظة الأحمدي ضمن القطعة رقم 5 بمدينة الأحمدي، فإنه يلزم أن يكون المبنى المزمع إنشاؤه بارتفاع 10 طوابق.

تم عرض الطلب على لجنة الموافقات التنظيمية في اجتماعها رقم 2016/68 حيث أبدت موافقتها شريطة موافقة الإدارة العامة للطيران المدني ورفع تقرير للمجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

الإدارة العامة للطيران المدني أفادت بأن أقصى ارتفاع للمنطقة المذكورة أعلاه هو 46م (ستة وأربعون مترا) من مستوى سطح الأرض، مع مراعاة ما يلي:

- تركيب إضاءة عوائق منخفضة الشدة حمراء اللون من النمط C ثابتة على أعلى المبنى تكون مرئية من جميع الجهات.

- عمل الصيانة الدورية لهذه الإضاءة والمحافظة عليها وأن تعمل في جميع الأوقات.

الرأي الفني:

لذلك نرى: لا مانع من الموافقة على زيادة الارتفاع لموقع مبنى فرع بلدية محافظة الأحمدي ضمن القطعة رقم 5 بمدينة الأحمدي المخصص بموجب قراري المجلس البلدي رقم (م ب/ل د2015/17/237/7) المتخذ بتاريخ 2015/11/16، ورقم (م ب/ل د 2013/7/162/4) المتخذ بتاريخ 2013/4/15 ليكون متعدد الطوابق وبارتفاع حد أقصى 46م (ستة وأربعون مترا) من مستوى سطح الأرض، شريطة ما يلي:

1 - الالتزام باشتراطات الإدارة العامة للطيران المدني.

2 - توفير مواقف للسيارات ضمن الموقع.

3 - التنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها وذلك قبل التنفيذ.