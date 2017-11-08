إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

تبحث اللجنة المؤقتة للقيام باعمال المجلس البلدي مساء اليوم برئاسة محمد بوشهري المعوقات المتعلقة بالبلدية الخاصة بالخطة السنوية 2017/2018 ولم تحل. وقال الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي ان جدول الأعمال يتضمن التالي:

٭ طلب وزارة الشؤون تخصيص ارض لاقامة صالة افراح بأي منطقة في محافظة الجهراء.

٭ طلب وزارة الأوقاف تخصيص موقع مسجد بمنطقة شمال غرب الصليبخات قطعة 1.

٭ طلب سكان منطقة الصباحية قطعة 4 ازاحة طريق تنظيمي.

٭ الكتاب المقدم من سكان منطقة أبوالحصانية بشأن الغاء مشروع انشاء حديقة بمنطقة أبوالحصانية الشريط الساحلي (ب).

٭ طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد على جزء من مواقف سيارات حديقة اشبيلية قطعة (4).

٭ مشروع تصميم واشراف وتنفيذ مبنى فرع بلدية الاحمدي ضمن القطعة رقم 5 بمدينة الاحمدي وبارتفاع 10 طوابق بحد أقصى 46م.

٭ طلب وزارة الاوقاف تخصيص موقع مسجد بمنطقة السالمية قطعة 7 ضمن منطقة المركز الاداري والتجاري.

٭ طلب وزارة الشؤون تخصيص موقع بمساحة 25000م2 لاقامة مركز التوحد ضمن محافظة الجهراء.

٭ طلب الهيئة العامة للصناعة الموافقة على تخصيص ساحة وبعض القسائم بالمنطقة الحرة الثانية للادارة العامة للجمارك.

٭ طلب وزارة الأوقاف تخصيص موقع مسجد ومواقف للسيارات ضمن منطقة الوفرة الزراعية القسيمة رقم 9 قطعة 7 والموصوفة بالمخطط المساحي م39239.

٭ طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص محطة تحويل رئيسية بأبعاد 50م×60م بمنطقة صبحان قطعة رقم 13.

٭ طلب وزارة التعليم العالي «الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة» تمديد مدة تخصيص الارض المخصصة لاقامة جامعة بمنطقة العقيلة قطعة 6.

٭ الرأي القانوني بشأن المعاملات المحالة من الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي قبل وبعد صدور القانون رقم 33 لسنة 2016 في شان بلدية الكويت.

٭ طلب رئيس المجلس البلدي اعداد تقرير حول طلب بعض مستغلي قسائم سوق الخيام المؤقت بمنطقة الري تحويله للاستغلال الدائم.

٭ الموقع المخصص لمؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمنطقة السالمية شارع قطر.