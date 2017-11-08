إعداد: بداح العنزي

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أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرار تشكيل فريق عمل لإعداد المتطلبات الفنية لتطوير متحف البلدية برئاسة مدير ادارة الرقابة الهندسية بقطاع الرقابة والتفتيش م.نزار الصايغ ويضم الفريق في عضويته م.آمال المضاحكة، م.سالم المجرن، م.محمد العامر، م.منال الرفاعي، م.بدر الصغير، يونس الفرس، فيصل العصيمي، جراح المطيرات، رشا الفلاح وم.هادي عبدالحميد.

ويختص فريق العمل بالآتي: اعداد المتطلبات الفنية الخاصة بتطوير متحف بلدية الكويت.

ومدة عمل الفريق ثلاثة اشهر من تاريخ عقد اول اجتماع، يرفع الفريق تقريرا بنتائج اعماله الى نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع، كما يعقد الفريق اجتماعاته اثناء اوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسه، ولا يكون اجتماع الفريق صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.