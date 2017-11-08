إعداد: بداح العنزي

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أوضحت إدارة العلاقات العامة في البلدية بسشأن الإحصائية الشهرية لشهر أكتوبر الماضي الخاصة بإدارة تراخيص خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي أنه تم إصدار 602 رخصة.

وفي هذا السياق صرح مدير إدارة تراخيص خدمات البلدية خالد الرفادة إن الإحصائية لمراقبة تراخيص الإعلانات جاءت بتجديد وإصدار 310 رخص إعلان، 57 رخص إعلانات للمركبات، 3 مكاتب دعاية وإعلان، و62 الرخص المؤقتة للمناسبات.

وأضاف الرفادة أن إحصائية مراقبة تراخيص الخدمات البلدية جاءت بـ 113 تراخيص صحية، وترخيصي مركبات مأكولات خفيفة، عدد 15 تصريح نقل المواد الغذائية، 23 تصريح نقل مياه غير مخصصة للبيع، 17 تصريح نقل مياه صحراوي، ورخصة واحدة للدراجات الهوائية.

ودعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين في حال وجود اي استفسار او شكوى تتعلق بالعمل البلدية يمكنهم التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبلدية @kuwmun.