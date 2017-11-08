إعداد: بداح العنزي

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أوضح التقرير الإحصائي الذي أعدته إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت أن الإحصائية الصادرة من إدارة شؤون الجنائز كشفت عن ان عدد الوفيات التي تم تجهيزها ودفنها في مقابر الكويت خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 500 متوفى إلى جانب تجهيز وإرسال 99 جثمانا إلى خارج البلاد.

وأشار التقرير الى أن عدد المتوفين من الرجال والنساء والأطفال الذين تم تجهيزهم ودفنهم في مقابر الصليبخات بلغ 274 متوفى إلى جانب تجهيز وتسفير 82 جثمانا فيما بلغ عدد المتوفين الذين تم تجهيزهم ودفنهم في المقبرة الجعفرية 75 وتجهيز وتسفير 16 جثمانا.

كما ذكر التقرير أن عدد المتوفين الذين تم تجهيزهم ودفنهم بمقبرة الجهراء قد بلغ 35 متوفي فيما بلغ عدد المتوفين الذين تم تجهيزهم ودفنهم بمقبرة صبحان 99 متوفى وتجهيز وتسفير جثمان واحد.

وبين التقرير أن عدد الذين تم دفنهم في مقبرة غير المسلمين من الرجال والنساء والأطفال 17 متوفى فيما بلغ عدد تصاريح بناء الشاهد التي تم إصدارها 103 تصاريح وبلغ عدد الاستعلامات عن قبور 65 استعلاما إلى جانب تحصيل 150 دينارا تم دفعها رسوم كفن اختياريا.