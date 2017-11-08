إعداد: بداح العنزي

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كشفت مصادر مطلعة أن موعد نقل اختصاص قطاع الرقابة والتفتيش على الأغذية من البلدية الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية سيكون بداية ديسمبر المقبل.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تعتبر المرحلة الأخيرة في نقل الاختصاصات من البلدية، حيث تم سابقا نقل اختصاص إدارتي المسالخ وكذلك الأغذية المستوردة الى الهيئة.

وأشار المصدر الى أن المادة 11 من قانون 112 لعام 2013 الخاص بإنشاء الهيئة تنص على أن اختصاص الهيئة مراقبة محلات تخزين وبيع الغذاء وتصنيعه ووسائل نقله والعاملين عليه للتحقيق من توافر الشروط الصحية وإعطاء الرخص الصحية الخاصة بذلك وبالتفتيش على المواد الغذائية المتداولة، تنظيم شؤون المسالخ ومحلات الجزارة والرقابة والتفتيش على شحنات الأغذية المستوردة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.