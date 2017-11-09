سحب مجموعة من القسائم وتأجيرها كمساحات تخزينية

إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أقرت البلدية استرجاع الموقع رقم 4 بمنطقة ميناء عبدالله من جدول القسائم التي تم سحبها بناء على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتستخدم في أغراض التخزين.

وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي: بالاشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم 4/853 المتخذ في اجتماعه رقم 27/2015 المنعقد بتاريخ 8/6/2015 والذي يقضي بالموافقة على رفع الموقع رقم 4 في منطقة ميناء عبدالله التخزينية من الجدول رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 54 المتخذ في اجتماعه رقم 3/2012 المنعقد بتاريخ 8/1/2012 بشأن تقرير اللجنة المكلفة بدراسة توفير مساحات تخزينية وإعادتها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، نفيدكم بما يلي:

٭ عام 1985 تمت الموافقة على تخصيص الموقع رقم 4 موضوع البحث بموجب قرار المجلس البلدي رقم «م.ب/ 56/4/85» المتخذ بتاريخ 18/2/1985 للمؤسسة العامة للرعاية السكنية «الهيئة العامة للاسكان سابقا» وبمساحة 150000م2 ليستخدم في اغراض التخزين، علما انه قد جهز للموقع المخطط التنظيمي رقم «ت.م/10/2/1608».

٭ عام 2012 صدر بشان الموقع موضوع البحث قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 54 في اجتماعه رقم 3/2012 المنعقد بتاريخ 18/1/2012 الذي نص في البند ثانيا منه على ما يلي:

- تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب جميع القسائم المدرجة في الجداول 1 و2 و3 الواردة بكتاب الأمين العام لمجلس الوزراء المؤرخ في 18/1/2012 والمخصصة للجهات الحكومية وتسليمها لوزارة المالية لتأجيرها كمساحات تخزينية بالتنسيق مع لجنة توفير المساحات التخزينية مع الاخذ في الاعتبار حاجات الجهات الحكومية الفعلية من القسائم في الجدول رقم 2 لبيان مدى حاجتها الفعلية لأجزاء منها.

٭ وبناء على قرار مجلس الوزراء سالف الذكر اصدرت اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي قرارها رقم «ل.ق.م.ب/ 163/11/2013» المتخذ بتاريخ 26/9/2013 الذي يقضي بالموافقة على الطلب المقدم من مجلس الوزراء تخصيص المواقع الموضحة بكتاب مجلس الوزراء لجنة توفير المساحات التخزينية رقم «ل.ت.ص/ 95/2013» المؤرخ في 5/8/2013 وغير المستغل الى مساحات لجميع انواع التخزين المبرد والمجمد والمكشوف، شريطة ما يلي:

٭ ان يتم تسليم المواقع الى وزارة المالية.

٭ ان تتولى وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة ووزارة المالية ولجنة توفير المساحات التخزينية بمجلس الوزراء وضع الآلية المناسبة لتأجير تلك القسائم.

- التنسيق مع الجهات ذات الصلة.

٭ الموقع رقم 4 موضوع البحث قد ورد في السطر رقم 2 بالجدول رقم 3 المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم «54/ ثانيا» المشار اليه اعلاه الخاص بسحب القسائم غير المستغلة.

٭ عام 2015 اصدر مجلس الوزراء قراره رقم «4/853» في اجتماعه رقم «27/205» المنعقد بتاريخ 8/6/2015 حيث قضى بالموافقة على رفع الموقع رقم 4 في منطقة ميناء عبدالله التخزينية من الجدول رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 54 المتخذ في اجتماعه رقم «3/2012» المنعقد بتاريخ 8/14/2012 بشأن تقرير اللجنة المكلفة بدراسة توفير مساحات تخزينية واعادتها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

لذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم «4/856» المتخذ في اجتماعه رقم «27/2015» المنعقد بتاريخ 8/6/2015 لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية استرجاع ورفع الموقع رقم 4 في منطقة ميناء عبدالله.