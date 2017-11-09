إعداد: بداح العنزي

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تواصل إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية حملاتها الميدانية المكثفة والتي تمستهدف جميع المناطق التابعة للمحافظة في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة #بتعاونكم_نجملها.

وفي هذا السياق، كشف مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية سعد الخرينج أن الحملة الميدانية التي شنتها النوبة «ج» بقسم متابعة إشغالات الطرق على الأسواق العشوائية بمنطقة جليب الشيوخ أسفرت عن تحرير 5 مخالفات بائع متجول ورفع 36م3 من الخضراوات والملابس المستعملة والمواد السكراب، مشيرا في هذا الصدد إلى تواصل الحملات على الأسواق العشوائية للحد من هذه الظاهرة التي تشكل تعديا صريحا على أملاك الدولة وتشوه المنظر العام للمحافظة.

وفي سياق متصل، أوضح الخرينج أن النوبة «ب» بقسم متابعة الباعة المتجولين قامت بتنفيذ حملة ميدانية بمساندة أمنية على عدد من الأسواق العشوائية بمنطقة الجليب اسفرت عن تحرير 15 مخالفة بائع متجول ورفع ومصادرة 76م 3 من المواد السكراب والملابس المستعملة والخضراوات.