إعداد: بداح العنزي

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وافقت البلدية على تعديل الحد الغربي لمنطقة العبدلي الزراعية وازالة عوائق الطريق الاقليمي الشمالي. وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه: قام مستشار وزارة الأشغال العامة بتحديد العوائق التي تعترض مسار الطريق الاقليمي الشمالي للاتفاقية الاستشارية «أ هـ/ ط/ 180» وتبين ان حدود منطقة مزارع العبدلي الزراعية تتداخل مع جزء كبير من طريق العبدلي القائم ومع حرم الطريق الاقليمي الشمالي الذي تمت الموافقة عليه بموجب قرار المجلس البلدي رقم «م ب/ ل ح5/ 244» ورقم «247/18/2014» بتاريخ 24/1/2014 وقد تمت مخاطبة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وقد وافقت الهيئة في 30/4/2017 على تعديل الحد الغربي لمنطقة العبدلي الزراعية.

لذلك لا مانع من تعديل الحد الغربي لمنطقة العبدلي الزراعية بمحاذاة الطريق الاقليمي الشمالي وازالة العوائق التي تعترض تنفيذ الطريق الاقليمي الجزء الشمالي - المرحلة الأولى، وعلى كل من وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية التنسيق بينهما لإزالة العوائق التي تعترض تنفيذ المشروع.