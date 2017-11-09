إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

وافقت البلدية على تخصيص موقع لإنشاء مركز تعليمي للأطفال زارعي القوقعة بمنطقة الرقعي. وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتابه: تقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطلب دراسة امكانية تخصيص ارض بمساحة 3000م2 في منطقة الرقعي قطعة 16 لتنفيذ وانشاء مركز تعليمي للأطفال زارعي القوقعة وقد تم التنسيق مع ادارة المخطط الهيكلي وافادت بعدم تعارض الموقع المقترح مع دراسات الادارة الحالية مع ضرورة توفير مواقف سيارات والمداخل والمخارج المناسبة لخدمة الموقع وذلك وفقا للانظمة المتبعة.

كما تم التنسيق مع قسم تصميم الطرق أفاد في مذكرتهم باقتراح تخصيص مواقف سيارات لخدمة الموقع بمساحة 1792م2 وعليه لا مانع من استكمال اجراءات الموضوع وفق النظم المتبعة وفق مقترحهم وان تكون عامة لخدمة رواد الموقع.

تم العرض على لجنة الموافقات التنظيمية باجتماعها رقم 25/2017 واوصت باخذ موافقة كل من:

٭ قسم تصميم الطرق.

٭ المخطط الهيكلي.

٭ وزارات الخدمات.

٭ عرض الموضوع على المجلس البلدي.

لذلك لا مانع تنظيميا من الموافقـة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لإنشاء مركز تعليمي للاطفال زارعي القوقعة بمساحة 3000م2 ومواقف سيارات بمساحة 64م×28م=1792م2 بمنطقة الرقعي - قطعة 16 شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام بشروطها قبل التنفيذ.