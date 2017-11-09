إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن إحصائية شهر أكتوبر لإدارة التراخيص الهندسية بفرع بلدية محافظة الجهراء والتي تضمنت 113 ترخيصا برسوم 1235 دينارا.

وفي هذا السياق، ذكر مدير إدارة التراخيص الهندسية بفرع بلدية محافظة الجهراء يوسف البذالي أن إحصائية شهر أكتوبر لمراقبة تراخيص البناء ومراقبة تراخيص المحلات اشتملت على 105 تراخيص سكن خاص، و4 تراخيص لمزارع العبدلي، و3 للسكراب، بالإضافة إلى ترخيص مسجد.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود شكوى تتعلق بالبلدية الى عدم التردد في الاتصال على الخط المباشر 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.