إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن الإحصائية الشهرية لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي لشهر أكتوبر الماضي، حيث تم الكشف على 423 محلا.

وأوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بالأحمدي سعد الشيبة أن من خلال مراقبة الأغدية والأسواق جاءت الإحصائية بالكشف على 423 محلا شملت المطاعم والمقاهي والأسواق الغذائية والبقالات للتأكد من التزامهم بقوانين وأنظمة البلدية، مبينا أنه تم إغلاق 7 محلات غلقا إداريا لمخالفة قوانين وأنظمة البلدية بالإضافة إلى تحرير 269 محضر مخالفة أغذية وإتلاف كمية 211 كيلو غراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإرسال 17 عينة إلى مختبر وزارة الصحة للتأكد من سلامة استخدامها للاستهلاك الآدمي، كما تم إعطاء 18 تعهدا لأصحاب المحلات والعاملين فيها بشأن الاشتراطات العامة لقواعد النظافة.

وأضاف الشيبة أن مراقبة المحلات والإعلانات قامت بالكشف على 652 محلا للتأكد من صلاحية تراخيص الإعلانات وعدم مخالفتها للوائح وأنظمة البلدية وعلى إثرها تم تحرير 403 مخالفات إعلان، بالإضافة إلى إزالة 1816 إعلانا عشوائيا من شوارع وميادين المحافظة، وبذلك تم إرسالهم إلى موقع حجز البلدية.