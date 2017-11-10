إعداد: بداح العنزي

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أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات سليمان الغيص أن مفتشي القسم قاموا بحملة واسعة النطاق تهدف إلى تشديد الرقابة على المطاعم والمحلات، حيث أسفرت الحملة عن إتلاف 85 كجم من المواد المنتهية الصلاحية إلى جانب تم تحرير 13 مخالفة أغذية وإعلان اشتملت على عدم التقيد بقواعد النظافة العامة، وتداول مواد غذائية بدون شهادة صحية بالإضافة إلى فتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية، ومخالفة عدم صيانة إعلان.

وشدد الغيص على أصحاب المطاعم للتأكد من سلامة الأغذية وكيفية تخزين المواد الغذائية وصلاحية المواد المستهلكة حتى لا يتم تعرضهم إلى المخالفات الجسيمة.