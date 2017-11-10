إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

وافقت اللجنة المؤقتة للقيام باختصاصات المجلس البلدي على تعديل الحد الغربي لمنطقة العبدلي الزراعية لازالة العوائق التي تعترض مشروع تنفيذ وصيانة الطريق الاقليمي- الجزء الشمالي- المرحلة الاولى.



وقال الامين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي ان الرأي الفني تضمن ان يتم التنسيق بين وزارتي الاشغال والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لازالة العوائق التي تعترض تنفيذ المشروع.



وذكر انه تمت الموافقة على طلب وزارة الشؤون تخصيص ارض لإقامة صالة افراح القطعة 2 من منطقة النسيم بمساحة 1500م2 ومواقف سيارات بمساحة 102.8م2 شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ والالتزام بشروطها.



وبين انه تمت الموافـــقة على مشروع تصميم واشراف وتنـــفيذ مـــبنى فرع بـــلدية الاحمدي ضمن القطعة 5 بمنطقة الاحمدي وبارتفاع 10 طوابق بحد اقصى 46م.



واشار الى انه تمت الموافقة على الطلبات التالية: طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد بمنطقة شمال غرب الصليبخات قطعة 1، وطلب الهيئة العامة لشؤون القصر الموافقة على مشروع تقسيم العقار بمنطقة الفنيطيس الشريط الســـاحلي ب، وطلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد على جزء من مواقف سيارات حديقة اشبيلية قطعة 4، وطلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية توسعة مسجد حمدان الرشيدي بمنطقة الصليبية الزراعيةـ طـــريق كبد، وآخر بشأن تخـــصيص موقع مسجد بمنـــطقة السالمية قطعة 7 ضمن منطقة المركز الاداري والتجاري، وطلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع بمساحة 25000م2 لاقامة مركز التوحد ضمن محافظة الجهراء، وطلب الهيئة العامة للصناعة الموافقة على تخصيص ساحة وبعض القسائم بالمنطقة الحرة الثانية للادارة العامة للجمارك، وطلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات زحزحة موقع محطة تقوية الارسال والاستقبال المخصصة لوزارة المواصلات بموجب قرار المجلس البلدي رقم «م ب/م أ/340/12/2013» الواقعة بمنطقة الدوحة قطعة 6 حيث انها تتعارض مع تخصيص موقع محطة تحويل الكهرباء الرئيسية بالمنطقة والقطعة نفسها، وطلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف للسيارات ضمن منطقة الوفرة الزراعية قطعة 7، وطلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص محطة تحويل رئيسية بأبعاد 50م × 60م بمنطقة صبحان قطعة 13، والموقع المخصص لمؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمنطقة السالمية شارع قطر.

المعاملات المرفوضة

٭ طلب سكان منطقة الصباحية قطعة 4 ازاحة طريق تنظيمي.

٭ طـــلب اعداد تقرير بخصوص موضــوع شكوى بشأن فتحة التفاف عكـــسي تـــسبب ازدحــاما مروريا وحوادث على شارع فيصل المالك بمنطقة ابوحليفة.

٭ طلب شركة ضم وشراء مساحة من املاك الدولة المجاورة لاحدى القسائم للقسيمة بالقطعة رقم 79 بمنطقة السالمية.

٭ طلب اعداد تقرير عن كتاب شركة بشأن الموافقة على ممــــارسة نشاط فحص التربة والمواد الهندسية بمنطقة الري.

المعاملات المحالة للجهاز التنفيذي

المعوقات المتعلقة بالخطة السنوية للبلدية 2017 ـ 2018