إعداد: بداح العنزي

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أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية ممثلة في مراقبة الأغذية والأسواق بتنفيذ حملات تفتيشية على المطاعم والمحلات بمنطقتي الفروانية والجليب في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة #بتعاونكم_نجملها مشيرة إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 43 مخالفة.

وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة ناصر الرشيدي أن الحملات التي قامت بها المفتشات بمراقبة الأغذية والأسواق على عدد من المحلات والمطاعم بمنطقتي الفروانية والجليب أسفرت عن تحرير 15 مخالفة تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية، تحرير 15 مخالفة العمل قبل الحصول على شهادة صحية، تحرير 3 مخالفات عدم الالتزام بقواعد النظافة العامة، تحرير مخالفتي عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، تحرير مخالفة عدم الالتزام بالزي الرسمي، تحرير مخالفة المبيت داخل المحل، تحرير مخالفة تداول مواد غذائية تالفة، تحرير مخالفة تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، تحرير مخالفتي تشغيل عامل بشهادة صحية منتهية، تحرير مخالفتي العمل بشهادة صحية منتهية.

وشدد الرشيدي على القائمين على مراكز بيع المواد الغذائية .التقيد بالاشتراطات الصحية التي تضمنتها لائحة الأغذية مشيرا إلى أن المفتشين والمفتشات التابعين للإدارة سيتصدون للتجاوزات والمخالفات باتخاذهم الإجراءات القانونية بحق المخالفين وذلك من خلال حملاتهم التفتيشية المتواصلة لضمان صحة وسلامة المواد الغذائية التي تقدم للجمهور كما دعاهم إلى عدم تشغيل اي عامل قبل الحصول على شهادة صحية تجنبا للمخالفة غير القابلة للصلح.