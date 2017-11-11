إعداد: بداح العنزي

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أوضح التقرير الذي أعدته إدارة العلاقات العامة في البلدية أن عدد الشكاوى التي تم استقبالها عبر الخط المباشر 139 لقسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة وتحويلها إلى أفرع البلدية بالمحافظات خلال شهر أكتوبر الماضي قد بلغت 403 شكاوى وشملت مجالات النظافة العامة (شكاوى وجود مخلفات قمامة، طلب حاويات نظافة، وجود قمامة أثاث مستعمل، أشجار أمام المنازل والساحات والمطعم، شكاوى سقوط (أشجار، حديد، تواير، سقوط عامود إنارة، كثبان رملية، صخر، صلبوخ) وشكاوى رمي دفان وأنقاض يعيق الطريق وشكاوى سيارات، طراريد، شاليهات مهملة، شكاوى أغذية فاسدة وباعة متجولين، ممارسة حرفة متجولا، بيع مواد غذائية، جزار متجول وشكاوى حيوانات (ضالة، ميتة، نافقة)، فضلا عن تزويد المواطنين بأرقام البلدية المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن أعلى معدل للشكاوى التي تم استقبالها من الجمهور كان في محافظة حولي، حيث بلغ عددها 75 شكوى تلتها محافظة الأحمدي 74 شكوى وجاءت محافظة مبارك الكبير في المرتبة الرابعة من حيث عدد الشكاوي والتي بلغت 66 شكوى فيما تساوت كل من محافظة العاصمة والجهراء في عدد الشكاوى التي تم تلقيها 63 شكوى لكل محافظة وجاءت محافظة الفروانية في المرتبة الأخيرة من حيث عدد الشكاوى المتلقاة والتي بلغت 62 شكوى.

وذكر التقرير أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها عبر الخط المباشر 139 من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات يتم إدخالها في جهاز الحاسب الآلي ويتم متابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد توجيهها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات.

وأشار إلى أن تطوير خدمة الخط المباشر والارتقاء بجودة خدماته مستمرة تنفيذا لتوجيهات الإدارة العليا في البلدية من أجل خدمة الجمهور والتواصل معهم من أجل أن يكون كل فرد في المجتمع شريكا في الحفاظ على بلدنا لمنع أي مظاهر سلبية.

وبين أن الموظفين في الخط المباشر لا يكتفون بتحويل الشكاوى للجهات المعنية بأفرع البلدية بالمحافظات بل يقومون بمتابعتها حتى يتم التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها من أجل التواصل مع الشاكي وإطلاعه على تلك الإجراءات. وأوضح التقرير أن خدمة الخط المباشر تهدف بأن تكون حلقة الوصل بين جهاز البلدية والجمهور ومساعدتهم في جميع المجالات التي تقع ضمن اختصاصاتهم.