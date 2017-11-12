إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام النوبات أ، ب لقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بحملة على المحافظة وذلك تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «#بتعاونكم_نجملها».

وفي هذا السياق أكد رئيس قسم إزالة المخالفات ببلدية مبارك الكبير م.ماجد المطيري أن الجولة أسفرت عن إزالة 88 إعلانا مخالفا بمختلف الأحجام وتحرير 6 مخالفات تنوعت ما بين إقامة إعلان خاص لنشاط بدون ترخيص، إقامة نشاط بترخيص إعلان منته، إضافة الى إعلان خاص للنشاط بدون ترخيص وتم توجيه 7 تنبيهات تشوين ومخالفة أصحاب شركات الإعلانات لوضع الإعلانات غير المرخصة في الشوارع، وتصنيع إعلان مخالف لموافقة البلدية من المادة 20/ البند 13.

ودعا المطيري المواطنين والمقيمين مراجعة قسم إزالة المخالفات لأي استفسارات في مبنى البلدية خلف جمعية ابوفطيرة.