إعداد: بداح العنزي

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كشفت إدارة العلاقات العامة عن التقرير الإحصائي الذي أعدته إدارة العلاقات العامة والذي يبين عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة برفع122284م3 من الأنقاض و235 سيارة مهملة ومعروضة للبيع خلال شهر أكتوبر الماضي.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة مشعل العازمي أن الإدارة والمتمثلة بمراقبة النظافة العامة ومراقبة إشغالات الطرق قد قاموا بتوجيه5181 تعهدا وإنذارا، ووضع 10173 ملصقا على السيارات المهملة وسكراب والمعروضة للبيع، ورفع 235 سيارة مخالفة إلى جانب تجديد 89 رخصة وتحرير 1166 مخالفة تنوعت بين 1067 مخالفة نظافة و99 مخالفة إشغال الطريق.

وأشار العازمي الى قيام الإدارة بتكثيف الحملات التي تستهدف مخالفي القرار الوزاري رقم 9/87 والذي ينص بحظر إلقاء المحارم وعلب وأعقاب السجائر على الأرصفة والميادين والتي تصل عقوبتها إلى غرامة 200 دينار، مشيرا الى أن الحملات مستمرة في تطبيق قانون النظافة العامة ولن نتهاون في تطبيقها تجاه المخالفين.

ودعت إدارة العلاقات العامة في البلدية الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالعمل البلدي الى التواصل عبر حساب البلدية بموقع التواصل الاجتماعي @kuwmun، لافتة إلى انه سيتم التعامل مع شكواهم مباشرة وفقا للوائح وأنظمة البلدية.