يمكن تعبئة الطلب ودفع الرسوم والتأمين للحصول على ترخيص المخيم من خلال الموقع الإلكتروني

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موافقة البلدية و«البيئة» شرط استرداد تأمين المخيم

1000 متر أقصى مساحة للمخيم إعداد: بداح العنزي b.alenzi@alanba.com.kw أصدر مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي تعميما إداريا بشأن تنظيم المخيمات الربيعية للموسم الربيعي لعام (2018/2017) بناء على توصيات لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للمخيمات الربيعية.

وأعلن مدير إدارة العلاقات العامة في البلدية عبدالمحسن أبا الخيل تحديد البلدية 18 موقعا موزعة في شمال وغرب وجنوب الكويت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي http://www.baladia.gov.kw، حيث يتاح لأصحاب طلبات الترخيص تعبئة الطلب عبر هذا الموقع الإلكتروني وكذلك دفع الرسوم والتأمين للحصول على ترخيص المخيم، إضافة إقامة 4 مواقع للخدمات العامة تشمل نقطة أمنية ومناطق خدمات تكون قريبة من مواقع التخييم، مشددا بعدم السماح بإقامة المخيمات الربيعية في غير المواقع المحددة وفقا للإحداثيات الواردة بالمخططات المعتمدة.

وكشف أبا الخيل في بيان صحافي عن الشروط الواجب اتباعها لترخيص مخيم ربيعي (أفراد) والتي تضمنت أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية ولا يقل عمره عن (21 عاما)، لا يجوز إصدار أكثر من ترخيص باسم شخص واحد، المساحة المحددة لكل ترخيص بحد اقصى 1000 م، أن يقوم بسداد الرسوم المستحقة للبلدية وقدرها 50 د.ك لا يتم استردادها، وأن يقوم بسداد 300 د.ك كتأمين مؤقت يتم اتخاذ إجراءات استردادها بعد نهاية موسم التخييم على ان يلتزم باستخراج شهادة نظافة مخيم من الإدارة المختصة بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة.

وتابع أن دفع مبلغ التأمين والرسوم يتم دفعة واحدة عن طريق الـ (Kent) على أن تتولى إدارة الشؤون المالية بالبلدية خصم مبلغ 50 د.ك رسوم لصالح البلدية وإعادة مبلغ التأمين وفقا للإجراءات المتبعة في حالة استيفائه الاشتراطات المطلوبة بعد إنهاء المخيم.

وبين أبا الخيل أن إجراءات استرداد مبلغ التأمين تتم من خلال إعداد المعاملة المطلوبة للصرف (قيمة التأمين) وتشمل كتابا اصليا موجها لإدارة الشؤون المالية موقعا من مدير فرع بلدية المحافظة او من يفوضه بموجب تفويض رسمي بطلب صرف التأمين موضح به بيانات صاحب التأمين (يطابق الاسم مع الرقم المدني ـ اسم البنك المطلوب التحويل إليه (الايبان) ـ رقم هاتف صاحب العلاقة) على ان يذكر في الكتاب رقم إيصال التأمين بنظام الإيرادات والأون لاين وعدد المرفقات.

وقال ابا الخيل ان الشركات او المؤسسات التي قامت بسداد تأمين يتعين عليها تقديم البيانات البنكية للجهة صاحبة الترخيص ولن يصرف التأمين الا للجهة التي صدر الترخيص باسمها.

وأشار إلى أن صاحب الترخيص يتعين عليه مراجعة البلدية طبقا للأنظمة المعمول بها للإفراج عن التأمين خلال مدة أقصاها (3) ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء موسم التخييم.

وشدد على أن الترخيص الصادر عن البلدية ترخيص مؤقت ويجوز للبلدية الغاءه في أي وقت دون ان تتحمل البلدية اي التزامات تجاه صاحب الترخيص الى جانب قيام طالب الترخيص بمعاينة الموقع على الطبيعة والتأكد من خلوه من اي معوقات وذلك قبل اجراء الحجز، والبلدية إذ تخلي مسؤوليتها عن اي أخطاء تقع من صاحب الترخيص تجاه الغير، بالإضافة أنه يتم اختيار الموقع من قبل طالب الترخيص ضمن المواقع المحددة من قبل البلدية.

وشدد أبا الخيل على ضرورة التزام أصحاب تراخيص المخيمات بالضوابط والأحكام التي تنص على التقيد بإقامة المخيمات في المواعيد المعلن عنها والتي تبدأ من 15/11/2017 وحتى 15/3/2018 على ان تكون الفترة من 1/3/2018 الى 15/3/2018 هي فترة إزالة المخيم ورفع كافة الموجودات به وإنهاء إجراءات التخييم ونظافة الموقع وإعادته الى ما كان عليه قبل الاستغلال.

الجيش يحذر من إقامة المخيمات بالقرب من المنشآت العسكرية

إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش للإخوة المواطنين والمقيمين من مرتادي البر عدم إقامة مخيماتهم الربيعية بالقرب من المناطق التدريبية والمنشآت العسكرية وذلك لاقتراب بدء موسم التخييم الربيعي والذي يبدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2017 ولغاية 15 مارس 2018.

كما تنوه رئاسة الأركان للإخوة الكرام عدم استخدام «الليزر» بالقرب أو بجانب القواعد والمعسكرات وميادين التدريب لما لها من تأثير سلبي على الطيران والأجهزة والمعدات العسكرية.

وتهيب مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين من مرتادي البر، التقيد بهذه التعليمات، حرصا منها على سلامة الجميع.

حملة «البر مسؤوليتك»: 4 خطوات للحصول على ترخيص المخيم

إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

صرح نائب المدير العام لشؤون محافظتي حولي والأحمدي ورئيس لجنة دراسة وتحديد المواقع المخصصة بصفة مؤقتة فهد العتيبي بإطلاق حملة البلدية تحت شعار «#البر_مسؤوليتك» والتي تشمل فتح رابط ترخيص المخيم لأصحاب المخيمات الربيعية لعام 2018/2017 في 18 موقعا يوم الثلاثاء الموافق 2017/11/14 في تمام الساعة 10 صباحا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي http://www.baladia.gov.kw وتشمل آلية استخراج تراخيص المخيمات أربع خطوات هي:

حجز الموقع عن طريق إدخال الإحداثية.

إدخال البيانات اللازمة ومنها الرقم المدني والموافقة على الشروط والأحكام المنصوص عليها.

دفع الرسوم والتأمين.

طباعة الترخيص لإتمام جميع الإجراءات.