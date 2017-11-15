إعداد: بداح العنزي

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اعتمد وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري قرارات اللجنة المؤقتة خلال اجتماعها الأول باستثناء منح مكافآت مالية لموظفي الأمانة بالبلدي والجهاز التنفيذي.

وقال الجبري في كتاب المصادقة: نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع اللجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي رقم 1/2017 المنعقد بتاريخ 25/10/2017، ونـفـيـدكـــم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا التوصية التالية فإننا نعترض عليه: التوصية الواردة في شأن مكافأة مالية لموظفي الأمانة العامة للمجلس البلدي والجهاز التنفيذي لإعداد وتجهيز وحضور اجتماعات اللجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي التالية «نظرا لصدور مرسوم بتشكيل لجنة مؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي وبما ان اجتماعات تلك اللجنة تكون في الفترة المسائية وبصفة أسبوعية او اكثر، حيث تحتاج الى موظفين للقيام بهذه المهمة بعد اوقات الدوام الرسمي وفي ايام العطل الرسمية، وذلك لإعداد وتحضير جداول اعمال اللجنة ومن بعده إعداد وتحضير محضر الاجتماع وما يستلزمه ذلك من طباعة وتجهيز المخططات يتم إرسالها الى الوزير لاعتماده.

فقد رأت اللجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي تخصيص مبالغ مالية كمكافأة لموظفي الأمانة العامة للمجلس البلدي والجهاز التنفيذي.

موضوع التوصية يخرج عن اختصاصات اللجنة وفقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت.