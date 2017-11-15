إعداد: بداح العنزي

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تبحث اللجنة المؤقتة للقيام باختصاصات المجلس البلدي خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة م.محمد بوشهري طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لانشاء مركز تعليمي للأطفال زارعي القوقعة في منطقة الرقعي قطعة 16.

وقال الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي ان جدول الأعمال يتضمن التالي:

٭ اضافة أرض بمساحة 88م للقسيمة في التوسعة الشمالية للفنطاس قطاع 1.

٭ طلب وزارة الأشغال العامة التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة صبحان لشركة ليمتد لتنفيذ العقد رقم «هـ ط/ 256» انشاء وانجاز وصيانة طريق وجسور وصرف امطار وصحية وخدمات اخرى بمنطقة جنوب السرة في محيط مستشفى جابر الاحمد وقطاعات من طريق الدائري السادس وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز.

٭ طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية توسعة مسجد قائم خالد العويهان مع مواقف سيارات ضمن القطعة 3 بمنطقة الصليبخات وآخر بشأن تخصيص موقع لانشاء دار لتحفيظ القرآن الكريم ضمن القطعة 3 بمنطقة الصليبخات.

٭ طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية رفع الموقع رقم 4 الكائن بمنطقة ميناء عبدالله من قرار مجلس الوزراء رقم 54 المتخذ في اجتماعه رقم «3/2012» المنعقد بتاريخ 8/1/2012 وإعادتها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتستخدم في اغراض التخزين.