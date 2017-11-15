دارين العلي

b.alenzi@alanba.com.kw

ينطلق اليوم موسم التخييم متأخرا 15 يوما عن موعده الاعتيادي بعد تقليصه من قبل المجلس الأعلى للبيئة لمدة شهر كامل تتوزع بين بدايته ونهايته، وذلك بهدف تقليص مخاطر الممارسات السلبية تجاه التربة التي تحصل خلال الموسم وتؤدي الى الإضرار بالبيئة البرية بشكل عام.

وفي هذا السياق، أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد في تصريح لـ «الأنباء» جاهزية الهيئة وموظفيها بشكل كامل لتأدية الدور المنوط بهم خلال هذا الموسم، وذلك بهدف التأكد من تطبيق مواد القانون البيئي المتعلقة بالتخييم والبيئة البرية، مشددا على أن الهيئة لن تتهاون في الحفاظ على البيئة البرية مما تتعرض له جراء المخالفات أثناء التخييم.

وقال الأحمد ان الهيئة بالتعاون مع بلدية الكويت شكلت فرقا بقيادة البلدية للقيام بحملات تفتيشية متكررة على مناطق التخييم سيكون من ضمن عملها تطبيق القانون البيئي على أرض الواقع، ومخالفة كل من يقوم بالتعرض للبيئة البرية، لافتا الى أن الخطة الموضوعة للموسم الجاري أفضل من خطة العام الماضي، حيث سيتم التشديد على توزيع الفرق في مختلف المناطق لرصد التعديات على البيئة. ولفت الى ان الهيئة رصدت أكثر من 60 ضابطا قضائيا ضمن فرق البلدية سينتشرون في جميع مناطق التخييم، لافتا الى إزالة عدد من المخيمات المخالفة قبل بدء موسم التخييم من قبل البلدية التي ستصدر تقارير دورية في بداية ومنتصف ونهاية الموسم حول المخالفات الموجودة للعمل على وضع حد لها في المواسم المقبلة.

وأعلن أنه ستتم حاليا دراسة مشروع لإنشاء مخيمات منظمة عن طريق جهات معينة يتم تحديدها لاحقا، تلتزم نطاقا كبيرا للتخييم ومن ثم تقوم بتوفير البنية التحتية المطلوبة فيه كالمياه وغيرها بالإضافة الى المعايير المعنية بالبيئة والمحافظة على النظافة العامة، وتكون هذه الجهات بعينها مسؤولة أمام الهيئة العامة للبيئة عن تطبيق القانون ضمن نطاق المساحة المخصصة لها للمخيمات وتكون هي المسؤولة عن المخالفة التي تتم في نطاقها.

وذكر ان المقترح يضم تخصيص جهات لـ 3 نطاقات للتخييم في الجنوب والشمال والوسط، لافتا الى أنه حاليا تتم دراسة كيفية تحديد هذه الجهات وان كانت ستتم بمناقصة أو ممارسة أو غير ذلك من قبل اللجان في الهيئة وسيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة الذي يضم ممثلين من البلدية والداخلية والتجارة وغيرها من الجهات المعنية للنظر في هذا المشروع.

وعن الجدوى البيئية من هذا المشروع قال انه يساهم بمنع توسع نطاقات التخييم في الكويت وتلافي الأخطاء التي تقع حاليا في المخيمات وتؤدي الى الإضرار بالبيئة البرية، حيث سيكون النطاق المخصص للتخييم واضحا ومحددا في المناطق الثلاث وتكون الجهة المسؤولة عنه هي المعنية مباشرة أمام الهيئة والجهات الرقابية عن أي مخالفة تحصل في الموقع.3

انتعاش سوق الخيام مع بدء موسم التخييم

بينما يبدأ موسم التخييم في البلاد اليوم، يبدو سوق الخيام في حالة انتعاش معهودة سنويا ينتظر فيه الباعة بفارغ الصبر تقاطر الزبائن إليهم لاقتناء كل مستلزمات التخييم الذي ينتهي موسمه منتصف شهر مارس المقبل.

وبالطبع تختلف أسعار الخيام الجاهزة طبقا لحجمها وجودتها وقماشها ومقاومتها للأمطار والعوامل الجوية وهناك خدمة تفصيل الخيام وبيوت الشعر حسب الاحتياجات والمقاسات والمواصفات التي يريدها الزبون.