إعداد: بداح العنزي

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شن فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية جولة تفتيشية بمساندة أمنية على عدد من المحلات والمطاعم بمنطقة الحساوي.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية أحمد الشريكة أن هذه الجولة جاءت في سياق تواصل الجولات التفتيشية لفريق الطوارئ ضمن الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة «#بتعاونكم_نجملها» على المحلات والمطاعم للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع والتأكد من مدى التزام تلك المحلات بالشروط والضوابط التي وضعتها البلدية بهذا الخصوص حرصا على صحة وسلامة المستهلكين.

وأوضح الشريكة ان الجولة التفتيشية التي قام بها الفريق على المحلات بمنطقة الحساوي أسفرت عن تحرير 3 مخالفات اشتملت على تحرير مخالفتين فتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية، تحرير مخالفة إقامة إعلان من دون ترخيص إلى جانب ضبط ومصادرة 500 كغم من المواد الغذائية الضارة بالصحة (السويكة واللبان).

وأضاف الشريكة ان الفريق ومن خلال جولاته الميدانية قام بإزالة 63 إعلانا عشوائيا من مناطق الفردوس والعارضية وصباح الناصر تم إقامتها في الشوارع والميادين بطريقة عشوائية، الأمر الذي يؤدي إلى تشويه المنظر الجمالي للمحافظة ويسبب الكثير من الحوادث بحجب الرؤية عن قائدي المركبات.