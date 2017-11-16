١٢٨٤٠٠ دينار من الرسوم سيتم استردادها





إعداد: بداح العنزي

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استقبلت البلدية عبر موقعها الإلكتروني الخاص بتراخيص المخيمات الربيعية حتى عصر أمس 428 طلبا ترخيص تمت الموافقة عليها في المواقع الـ 18 المخصصة لإقامة المخيمات في شمال وجنوب البلاد.

وتم تحصيل 149800 دينار رسوم تأمين من مقدمي هذه الطلبات، على أن يتم لاحقا استرداد 128400 دينار بواقع 300 دينار لكل طلب فيما لا يتم استرداد 50 دينارا عن كل طلب رسوما مستحقة للبلدية، بإجمالي 21400 دينار.

وكانت البلدية حددت في وقت سابق موعد التخييم الذي بدأ أمس ويستمر حتى منتصف مارس المقبل، كما بينت عددا من الشروط التي يجب أن يلتزم بها من يتقدم بطلب التخييم، وتشمل: ان يكون طالب الترخيص كامل الأهلية ولا يقل عمره عن (21 عاما)، لا يجوز إصدار أكثر من ترخيص باسم شخص واحد، المساحة المحددة لكل ترخيص بحد أقصى 1000م، ان يقوم بسداد الرسوم المستحقة للبلدية وقدرها 50 د.ك لا يتم استردادها، ان يقوم بسداد 300 د.ك كتأمين مؤقت يتم اتخاذ إجراءات استردادها بعد نهاية موسم التخييم على ان يلتزم باستخراج شهادة نظافة مخيم من الإدارة المختصة بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة.

ونصت الشروط كذلك على ان يتم دفع مبلغ التأمين والرسوم دفعة واحدة عن طريق الـ (Kent) على ان تتولى إدارة الشؤون المالية بالبلدية خصم مبلغ 50 د.ك رسوم لصالح البلدية وإعادة مبلغ التأمين وفقا للإجراءات المتبعة في حالة استيفائه الاشتراطات المطلوبة بعد إنهاء المخيم.

وبالنسبة لإجراءات استرداد مبلغ التأمين فإنه يتم من خلال إعداد المعاملة المطلوبة للصرف (قيمة التأمين) وتشمل كتابا أصليا موجها لإدارة الشؤون المالية موقعا من مدير فرع بلدية المحافظة أو من يفوضه بموجب تفويض رسمي بطلب صرف التأمين موضح به بيانات صاحب التأمين (يطابق الاسم مع الرقم المدني ـ اسم البنك المطلوب التحويل إليه (الآي بان) ـ رقم هاتف صاحب العلاقة) على ان يذكر في الكتاب رقم إيصال التأمين بنظام الإيرادات والأون لاين وعدد المرفقات.

كذلك يكون استخراج إيصال تأمين الأون لاين عن طريق المحافظة التابع لها ترخيص المخيم مع كشف النظافة معتمد من قبل المحافظة، مشيرا الى أن مرفقات طلب صرف التأمين (أصل إيصال التأمين ـ صورة البطاقة المدنية ـ كتاب من البنك يشتمل على بيانات صاحب التأمين ـ كتاب من المحافظة بعدم وجود غرامات أو مخالفات) ووجوب موافقة الهيئة العامة للبيئة.

كما يتم إرسال كل المعاملات بموجب كشوف مجمعة بالبريد عن طريق مندوب المحافظة وتسليمها لإدارة الشؤون المالية، وكذلك يتم التدقيق على المعاملات بمعرفة إدارة الشؤون المالية، على ان تتم رد المعاملات التي بها أخطاء ولا يمكن صرفها للمحافظة خلال أسبوع ويتم الرد بموجب كتاب موضح به أسباب رد المعاملة للمحافظة ويتم إنهاء إجراءات المعاملات السليمة الخاصة باسترجاع مبلغ التأمين للمخيم.

واشتملت الشروط ان الشركات او المؤسسات التي قامت بسداد تأمين يتعين عليها تقديم البيانات البنكية للجهة صاحبة الترخيص ولن يصرف التأمين إلا للجهة التي صدر الترخيص باسمها.

وفيما يتعلق بالشروط الخاصة بالترخيص للهيئات او الشركات، فإنها تشمل السماح للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية ومن في حكمهم بموقع واحد لكل جهة على ألا يتجاوز 5000م2 ويتم الترخيص من قبل فرع البلدية بالمحافظة التابع لها المخيم.