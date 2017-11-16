إعداد: بداح العنزي

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أوضحت ادارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة بالكشف على 601 محل وتحرير 101 مخالفة خلال شهر أكتوبر الماضي.

و في هذا الصدد، أوضحت مدير ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة إيمان الكندري أن الادارة المتمثلة في مراقبة الأغذية والأسواق ومراقبة المحلات والاعلانات قامت الكشف على 601 محل وخلالها تم إتلاف طنين و579 كغم وتحرير 101 مخالفة ورفع 985 اعلانا مخالفا الى جانب ارسال 361 عينة غذائية الى مختبر وزارة الصحة، مشيرة الى صلاحية 333 عينة و28 عينة لم يتم البت في نتائج تحاليلها من مختبر وزارة الصحة.

ودعت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالعمل البلدي الى التواصل عبر حساب البلدية بموقع التواصل الاجتماعي @kuwmun، لافتة الى انه سيتم التعامل مع شكواهم مباشرة وفقا للوائح وأنظمة البلدية.