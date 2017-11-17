إعداد: بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

قدم العضو خالد الهاجري اقتراحا بإلغاء شرط موافقة «الكهرباء» قبل اصدار رخص البناء.

وقال الهاجري في اقتراحه: بناء على الاشتراطات الصادرة بشأن الطلب من المالك او المكتب الهندسي احضار موافقة وزارة الكهرباء والماء قبل اصدار رخص الاضافات ايا كانت مساحتها بمناطق السكن الخاص.

ولكثرة تظلم الملاك من هذا الشرط لما يسببه من تأخر انجاز معاملاتهم نتيجة التردد بين اروقة وزارة الكهرباء والبلدية، ولتبسيط الاجراءات وتيسيرا وتوفيرا للوقت على الملاك، لذلك أقترح الغاء الاشتراط الخاص بإحضار موافقة وزارة الكهرباء والماء قبل اصدار رخص الاضافة وبعد التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء دون ادنى مسؤولية على البلدية مستقبلا.

كما قدم الاقتراح التالي: نشيد بالنقلة النوعية في اجراءات اصدار تراخيص البناء الالكتروني الجديد من قبل بلدية الكويت، الا انه من الملاحظ ان هذا النظام يلزم تلقائيا المالك والمكتب الهندسي المصمم بالاشراف ايضا على الرخصة الصادرة من قبله سواء بناء جديد او اضافة، وفي حال عدم وجود مساحات كافية للاشراف لدى المكتب المصمم لا يتم اصدار رخصة البناء.