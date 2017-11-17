إعداد: بداح العنزي

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شدد وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري على أهمية دعم الشباب ورعايتهم من خلال إتاحة الفرص أمامهم وتبني أفكارهم ومساعدتهم على تنفيذها وتطويرها عبر طرح مشاريع تواكب التوجهات السامية لصاحب السمو الأمير.

وكشف الجبري في تصريح صحافي عن طرح العديد من المشاريع الشبابية لخلق مجالات التنافس لتحقيق أهدافهم من خلال المشاريع الصغيرة لتكون البوابة نحو دخولهم المعترك التجاري من أوسع أبوابه، لافتا إلى أن الهدف إعادة تعريف الدور الذي تلعبه بلدية الكويت بألا تكون جهة خدمية وتنظيمية فحسب بل أن تكون احد المصادر الداعمة للشباب.

وقال: إن الشباب هم ثروة وعماد الوطن والطاقة الكامنة للتطوير وابتكار الحلول لمواجهة التحديات، وإن استثمار أفكارهم وتطلعاتهم الطريقة الأجدى لتعزيز دورهم في رسم المستقبل، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المشاريع التي ستلبي طموحاتهم، منها مشروع إنجاز في منطقة الري والأكشاك في مشروع برايح سالم في منطقة السالمية.

وأشار الجبري إلى تحقيق البلدية العديد من الإنجازات خلال العام الحالي منها افتتاح مبنى الإدارة القانونية بعد أن كان معطلا على مدى 3 سنوات وإنجاز نسبة في المشاريع الأخرى، منها مبنى الأمانة العامة للمجلس البلدي ومواقف السيارات متعددة الأدوار بلغت 60% فيما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع مبنى المواقف متعددة الأدوار بمنطقة دسمان ‎%62 إلى جانب إنجاز 50% في مشروع مسلخ وسوق الماشية بالري، لافتا إلى أنه وجه بتكريس ومضاعفة الجهود على الخطط النوعية التي تدخل في إطار اختصاصاتها وتصب في مسيرة النهضة والتنمية الشاملة إلى جانب دورها الخدمي لجمهور المواطنين والمقيمين.

وشدد الجبري على ضرورة مواصلة البلدية لإنجاز العديد من المشاريع الحالية والمستقبلية منها الترفيهية والخدمية والثقافية وتشمل مشروع المركز الثقافي والترفيهي والتعليمي بشارع عبدالله الأحمد، مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (كورنيش الجهراء)، مشروع تطوير خليج الصليبخات، وسيتم تقديم الدراسة لتلك المشاريع للهيئة العامة للشراكة بعد الانتهاء من دراستها من قبل المكتب الاستشاري العالمي أما مشروع المركز الخدمي والترفيهي بالعقيلة فإنه في طور في طور التوقيع.

وعلى صعيد حل القضية الإسكانية، قال الجبري: «منذ أن توليت حقيبة البلدية حرصت على إيجاد كل الحلول المناسبة من أجل تخفيف العبء على كاهل المواطن في هذا المل، لافتا إلى أن تنازل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن أرض منتزه أبوحليفة الواقعة في محافظة الأحمدي بمساحة تبلغ 650.000م2 إلى جانب اعتماده قرار تسليم ارض القطعتين 3 و4 في خيطان التي تضم أكثر من 1200 وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع للقسيمة الواحدة إلى المؤسسة العامة لرعاية السكنية يأتي بهدف المساهمة في حل القضية الإسكانية وما توليه الدولة من أهمية في توفير السكن للمواطنين وأسرهم.