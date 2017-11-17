إعداد: بداح العنزي

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أقرت اللجنة المؤقتة للقيام بأعمال المجلس البلدي خلال اجتماعها مساء اول من امس برئاسة م.محمد بوشهري طلب وزارة الشؤون تخصيص موقع لإنشاء مركز تعليمي للأطفال زارعى القوقعة بمنطقة الرقعي قطعة 16.

وقال الامين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي إنه تمت الموافقة على الطلبات التالية: طلب وزارة الأشغال العامة تنفيذ ممشى إسفلتي بمنطقة المسايل، طلب وزارة الأشغال العامة التصريح بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة صبحان لشركة (...) لتنفيذ العقد الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة طريق وجسور وصرف أمطار وصحية وخدمات أخرى بمنطقة جنوب السرة في محيط مستشفى جابر الأحمد وقطاعات من طريق الدائري السادس وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز، طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توسعة مسجد قائم خالد العويهان مع مواقف سيارات ضمن القطعة 3 بمنطقة الصليبخات، طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع لإنشاء دار لتحفيظ القرآن الكريم ضمن القطعة 3 بمنطقة الصليبخات، طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية رفع الموقع رقم 4 الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله وإعادتها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتستخدم في أغراض التخزين، طلب وزارة الداخلية نقل موقع مشروع الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر من منطقة غرناطة إلي موقع أكاديمية سعد العبدالله للعلوم والأمنية بمنطقة الجيوان واستغلال الموقع المخصص سابقا بمنطقة غرناطة أرشيف لوزارة الداخلية، طلب وزارة التعليم العالي (الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة) تمديد مدة تخصيص الأرض المخصصة لإقامة جامعة بمنطقة العقيلة قطعة 6، طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد بمنطقة العبدلي الزراعية قطعة رقم 2، طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد وسكن عائلي للإمام والمؤذن ومواقف سيارات بمنطقة شمال غرب الصليبخات ـ مقابل قطعة رقم 3، طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بطريق الصليبية.

وقد أجلت اللجنة مواضيع لمزيد من الدراسة، منها الإعلان داخل محطات تعبئة الوقود التابعة لشركة البترول الكويتية، وطلب وزارة الخارجية الموافقة على مشروع تأهيل وتطوير المنطقة الديبلوماسية بغرب مشرف، وطلب الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة تخصيص مسار خط أنابيب لخدمة مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور.