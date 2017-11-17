قامت النوبة «أ» من فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بحملة على المحافظة، وذلك تزامنا مع الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار بتعاونكم نجملها.

وأوضح رئيس فريق الطوارئ بمبارك الكبير ناصر الهاجري ان مفتشي الفريق قاموا بتحرير 6 مخالفات تنوعت ما بين فتح محل بترخيص صحي منته، تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية، عدم إقامة إعلان تعريفي للنشاط، عدم وضع ترخيص الإعلان في مكان بارز بالإضافة إلى إتلاف 35 كجم وتمت إزالة 33 إعلانا مخالفا بمختلف الأحجام وتم توجيه 5 إنذارات للمنازل بسبب الزراعة وحجب الرؤية.