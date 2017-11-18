بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

كشفت إدارة العلاقات العامة بالبلدية عن تحقيق العديد من الإنجازات بجميع الإدارات لفرع بلدية محافظة حولي خلال شهر أكتوبر الماضي تزامنا مع حملة #بتعاونكم_نجملها.

وفي هذا السياق، أوضح مدير فرع بلدية محافظة حولي م.سيف العجمي انه تم رفع 339 طنا من أنقاض البناء المجهولة وإزالة 509 إعلانات مخالفة.

وبين ان إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق قامت بغسيل وتبديل 1097 حاوية، ووضع 627 ملصقا للسيارات المهملة والمعروضة للبيع، ورفع 104 سيارات مهملة ومعروضة للبيع، وكنس وغسيل 289 شارعا فرعيا و255 شارعا رئيسيا إلى جانب مصادرة وإتلاف طن من المواد الغذائية.

وقال العجمي ان مراقبة الأغذية والأسواق التابعة لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية قامت بالكشف على 900 محل، وتحرير 448 مخالفة اشتملت على العمل دون الحصول على شهادة صحية، وتشغيل عامل دون الحصول على شهادة صحية، وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية، والعمل بترخيص صحي منته، والعمل دون ترخيص، وعدم التقيد بالنظافة العامة، وعرض مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، وعدم وضع الترخيص في مكان بارز، وإتلاف 29 كغم، وقد تم سحب 65 عينة والكشف على 900 محل.

وأشار إلى ان مراقبة المحلات والإعلانات التابعة لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية قامت بتحرير 50 مخالفة تنوعت بين إقامة إعلان خاص بالنشاط دون ترخيص، وعدم تجديد ترخيص الإعلان، وفتح وإدارة محل دون موافقة مسبقة من البلدية وإضافة إعلان خاص بالنشاط دون ترخيص، وإقامة إعلان تنزيلات دون موافقة مسبقة من البلدية، وعدم صيانة الإعلان وغيرها من أنواع المخالفات طبقا للائحة الإعلانات 172/2006 ولائحة المحلات 87/2015 وإزالة 480 إعلانا مخالفا بالشوارع والميادين.

وأضاف العجمي ان إدارة السلامة قامت بإصدار 440 معاملة اشتملت على استخراج 58 رخصة تنوعت بين رخصة سلامة ورخصة قطوعات الطرق ورخصة تشوين للسكن الحكومي والاستثماري والخاص إلى جانب استخراج 94 شهادة نظافة الموقع، وتسلم 41 كفالة مصرفية للسكن الخاص والسكن الاستثماري، بالإضافة إلى الانتهاء من 85 تقريرا تنوع بين تقارير خاصة بالحوادث وتقارير ميدانية وكشف على العقارات.

وتابع قائلا ان عدد الكفالات التي تم الإفراج عنها قد بلغ 34 كفالة، بالإضافة الى ان التعهدات التي تم تحريرها قد بلغت 108 وإنهاء معاملة كتب الخاصة أملاك الدولة إلى جانب استخراج 54 أمر عمل، وقد تم تسلم 11 شكوى تخص المواطنين.

وذكر العجمي ان إدارة التراخيص الهندسية قامت بإنجاز 546 معاملة اشتملت على 27 معاملة للبناء الجديد، و14 معاملة إضافة، و40 تعديل وإضافة، ومعاملتين زراعة، و15 للهدم، و8 تعديل، وتعديلين بيانات لرخص.

واختتم العجمي قائلا ان فريق الطوارئ قد قام برفع 323 إعلانا مخالفا إلى جانب تحرير 165 مخالفة اشتملت على فتح محل دون ترخيص، وفتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية، وفتح محل بترخيص صحي منته، والعمل دون الحصول على شهادة صحية، وتشغيل عمال دون حصولهم على شهادة صحية، وعدم التقيد بقواعد النظافة العامة، وعرض وبيع مواد غذائية خارج حدود المحل، وعرض وبيع مواد غذائية محظورة ومنتهية وضارة بالصحة، وتعديل في أوضاع المحل، وإقامة إعلان دون ترخيص، واستغلال الرصيف العام.