بداح العنزي

b.alenzi@alanba.com.kw

في إطار مشاركة البلدية دول مجلس التعاون الخليجي احتفالاتهم بأعيادهم الوطنية، قامت إدارة العلاقات العامة ممثلة في مراقبة رفع الأعلام والزينة في بلدية الكويت، برفع أعلام سلطنة عمان بمنطقة المباركية (سوق الغربللي - سوق الصراريف - شارع الأمير) احتفالا بالعيد الوطني السابع والأربعين والذي يوافق الثامن عشر من نوفمبر.

وقالت الإدارة ان رفع الأعلام في هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الكويتيين قد تم بالتنسيق مع فريق تطوير أسواق مدينة الكويت لما تمثله منطقة المباركية من قيمة تاريخية وتراثية، وكونها الوجهة المفضلة لمعظم الزائرين للدولة.